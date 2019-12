സോറനെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം: രഘുബർ ദാസിനെതിരെ കേസ്

റാഞ്ചി (ജാർഖണ്ഡ്) ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ ജാർഖണ്ഡ‍് മുക്തിമോർച്ച നേതാവ് ഹേമന്ത് സോറനെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിനു കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബർ ദാസിനെതിരെ കേസ്. ഈ മാസം 19ന് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷമാണു പട്ടികജാതി/വർഗ പീഡനനിരോധന നിയമപ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

പൊതുയോഗത്തിൽ രഘുബർദാസ് നടത്തിയ പ്രസംഗം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹേമന്ദ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരെ ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശിച്ച നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ഇരുവരെയും ക്ഷണിച്ചു.

29ന് റാ‍ഞ്ചിയിലാണു ചടങ്ങ്. ബിജെപി ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് 50 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ജെഎംഎം–കോൺഗ്രസ്–ആർജെഡി സഖ്യം പിടിച്ചത്. ബിജെപിക്ക് 25 സീറ്റേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ജാർഖണ്ഡ് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മൺ ഗിലുവ രാജിവച്ചു. ചക്രധർപുരിൽ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

രഘുബർദാസ്: പരാജയം രുചിച്ച മൂന്നാം മുഖ്യൻ

മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെടുന്ന ജാർഖണ്ഡിലെ മൂന്നാമത്തെ നേതാവായി രഘുബർ ദാസ്. ജംഷഡ്പുർ ഈസ്റ്റിൽ മത്സരിച്ച ദാസ്, ബിജെപി വിട്ട മുൻമന്ത്രി സരയൂ റോയിയോടാണു പരാജയപ്പെട്ടത്.

മുൻമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ജെഎംഎം നേതാവ് ഷിബു സോറനും ഹേമന്ത് സോറനും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Jharkhand: FIR against caretaker CM Raghubar Das for making objectionable remarks on Soren's caste