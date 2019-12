കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരത്തിന് ഇടതു പാർട്ടികൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത മാസം 1 മുതൽ 7 വരെ പൗരത്വ നിയമം, ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ, ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മൂലം ജനം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും ഇടതു പാർട്ടികൾ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം നടത്തും. സിപിഎം, സിപിഐ, സിപിഐ(എംഎൽ)– ലിബറേഷൻ, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്, ആർഎസ്പി എന്നിയവയുടേതാണ് തീരുമാനം.



അടുത്ത 8ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്കിനും കർഷക സംഘടനകളുടെ ഗ്രാമീണ ബന്ദിനും പാർട്ടികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് കരസേനാ മേധാവി മാപ്പു പറയണമെന്നു സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മോദി സർക്കാരിനു കീഴിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ജീർണിച്ചെന്നതിനു തെളിവാണ് സേനാ മേധാവിയുടെ പരാമർശം.

സേനയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ രീതിയിലേക്കാണോ പോക്ക്? സമരങ്ങളിൽ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയുള്ളതല്ല. സേനാമേധാവിയുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെതന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. നടപടിപ്പിഴവിന് സേനാമേധാവിയെ സർക്കാർ ശാസിക്കണമെന്നും സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Left parties announce 7-day nationwide protests from Jan 1 against CAA, NRC, NPR; strike on Jan 8