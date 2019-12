പാർലമെന്റിൽ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല: അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഭീതിയുണ്ടാക്കി ഡൽഹിയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർത്തെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ‘തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കുന്ന’ സംഘമാണ് (തുക്ടെ തുക്ടെ ഗാങ്) ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്നും ഷാ ആരോപിച്ചു.

ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലാണ് അമിത് ഷാ, പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ വിമർശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും (എൻപിആർ) ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും (എൻആർസി) തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വാദിച്ചിരുന്നു.

എൻപിആറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം എൻആർസി തയാറാക്കാനുള്ള നടപടികളിൽ നിന്നു പിൻമാറുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നു ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എൻപിആറും എൻആർസിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നു വാദിക്കുമ്പോഴും എൻആർസി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന വാദം തെറ്റ്

ആരും ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളെ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെന്ന അമിത് ഷായുടെ വാദം തെറ്റെന്നാണു പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലെയും നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്:

∙പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലുമായി ഏകദേശം 15 മണിക്കൂർ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

∙ഭരണഘടനാ സാധുതയും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നതും മുസ്‌ലിംകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാണ് ഇരുസഭകളിലും പ്രധാനമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

∙കോൺഗ്രസ്, ഇടതു പാർട്ടികൾ, തൃണമൂൽ, ബിഎസ്പി, എസ്പി, മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു.

∙ബിജെഡിയും അണ്ണാഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷിയായ അകാലി ദളും വ്യവസ്ഥകളെ ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം അനുകൂലിച്ചു വോട്ട് ചെയ്തു.

∙രാജ്യസഭയിൽ മാത്രം ബില്ലിന് 43 ഭേദഗതികളാണു നിർദേശിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാം വോട്ടിനിട്ടു തള്ളി.

∙2016 ൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ പരിശോധിച്ച സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, തൃണമൂൽ തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെ സമിതിയിലെ 9 പേർ വിയോജനക്കുറിപ്പു നൽകി. മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്തതിനൊപ്പം എൻആർസിക്കെതിരെയും ഇവരിൽ ചിലർ നിലപാടെടുത്തു.

English Summary: Amit Shah says Delhi people will ‘punish’ the ‘tukde tukde’ gang in polls