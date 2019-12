പ്രതിഷേധം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ: ബിജെപി നേതാക്കൾ

മുംബൈ ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും ഉയർന്ന പ്രതിഷേധം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറത്തായിരുന്നുവെന്നു ബിജെപി നേതാക്കൾ. ‘ഇത്രയും പ്രതിഷേധം ഉയരുമെന്നു കരുതിയില്ല. ഞാൻ മാത്രമല്ല, മറ്റു ബിജെപി മന്ത്രിമാരും ഇത്രയും ക്രോധം ജനങ്ങളിൽ നിന്നുയരുമെന്ന കാര്യം കാണാതെ പോയി’– കേന്ദ്രമന്ത്രി സഞ്ജീവ് ബല്യാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.

‘മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്നു പ്രതിഷേധം വരുമെന്നു മാത്രമാണു കരുതിയത്. എന്നാൽ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 2 ആഴ്ച ദീർഘിച്ച പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ സത്യത്തിൽ തയാറായിരുന്നില്ല’– പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ച മറ്റു ചില മന്ത്രിമാരും ബിജെപി നേതാക്കളും പറഞ്ഞു.

English Summary: I did not see CAA protests coming: Sanjeev Balyan says BJP leaders were unable to predict public anger