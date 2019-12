മലയാളി റാങ്ക് ജേതാവിനെ പുറത്താക്കിയതിൽ‌ റിപ്പോർട്ട് തേടി

ചെന്നൈ∙ പോണ്ടിച്ചേരി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുത്ത ബിരുദ ദാനച്ചടങ്ങിൽ നിന്നു മലയാളി റാങ്ക് ജേതാവിനെ പുറത്താക്കിയ നടപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.നാരായണ സാമി വൈസ് ചാൻസലറോടും ഡിജിപിയോടും റിപ്പോർട്ട് തേടി.

സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ചടങ്ങിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയ എംഎ മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നാം റാങ്ക് ജേതാവ് റബീഹ അബ്ദുറഹീമിനെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി സ്വർണ മെഡൽ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സു.വെങ്കടേശൻ എംപി രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിനു കത്തെഴുതി.

മറ്റു മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കൊപ്പമിരിക്കുകയായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി റബീഹയെ ചടങ്ങു തുടങ്ങുന്നതിനു മിനിറ്റുകൾക്കു മുൻപ് പൊലീസ് പുറത്തേക്കു വിളിക്കുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി വേദി വിട്ട ശേഷമാണു ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു റബീഹ പിന്നീട് സ്വർണ മെഡൽ നിരസിച്ചു.

English Summary: Student kept out of convocation: Puducherry CM seeks report from VC, DGP