ന്യൂഡൽഹി ∙ യുപിയിലെ പട്ടിക വിഭാഗ നേതാവ് സാവിത്രി ഫുലെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. തന്റെ വാക്കിനു പാർട്ടിയിൽ വിലയില്ലെന്നാരോപിച്ച ഫുലെ, വൈകാതെ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്നറിയിച്ചു. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബിജെപി എംപിയായിരുന്ന ഫുലെ, കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണു കോൺഗ്രസിലെത്തിയത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ബഹ്റെയ്ച്ചിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും തോറ്റു.

English Summary: Former BJP MP Savitribai Phule Quits Congress, Says Her Voice Not Heard