സംയുക്ത സേനാധിപൻ: ബിപിൻ റാവത്ത് നിയമിതനായേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതുതായി രൂപം നൽകിയ സംയുക്ത സേനാധിപൻ (ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് – സിഡിഎസ്) എന്ന പദവിയിലേക്കു കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് നിയമിതനാകുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമായി. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനാ മേധാവികളുടെ സംയുക്ത സമിതിയായ ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ നടത്താനിരുന്ന ചടങ്ങ് മാറ്റിവച്ചതോടെയാണിത്.

മൂന്നു മേധാവികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നയാളെന്ന നിലയിൽ റാവത്താണു കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. ഈ മാസം 31നു കരസേനയിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിങ്ങിനു റാവത്ത് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ചടങ്ങ് 31ലേക്കു മാറ്റിയതായി ഇന്നലെ അറിയിപ്പെത്തി. സിഡിഎസ് പദവിയിൽ റാവത്ത് നിയമിതനായാൽ, കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തിനു തുടരാനാവും. റാവത്ത് സിഡിഎസ് ആകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണു ചടങ്ങ് അവസാന നിമിഷം മാറ്റിയതെന്നു പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ സൂചിപ്പിച്ചു റാവത്ത് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അടങ്ങിയിട്ടില്ല. സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന കരസേനാ ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വിരുദ്ധമാണു റാവത്തിന്റെ നടപടിയെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തം.

English Summary: General Bipin Rawat to be chief of defense staff