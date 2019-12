വാഷിങ്ടൻ ∙ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും മോദി സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്ന ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും (എൻആർസി) ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലവിലെ പദവിയെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന് യുഎസിൽ വിലയിരുത്തൽ. പൗരത്വ നടപടികൾക്കു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യമായി മതം മാനദണ്ഡമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്നു യുഎസ് കോൺഗ്രഷനൽ റിസർച് സർവീസ് (സിആർഎസ്) ഡിസംബർ 18ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആഭ്യന്തരവും ആഗോളവുമായ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കുന്ന യുഎസ് പാർലമെന്റ് സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ വിഭാഗമാണ് സിആർഎസ്.

English Summary: US report says CAA and NRC may affect Muslims