നിർഭയ കേസ്: പിഴവു തിരുത്തൽ ഹർജി 14ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസിലെ 2 പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച പിഴവു തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് 14 നു പരിഗണിക്കും. വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട 4 പ്രതികളിൽ മുകേഷ് കുമാർ (32), വിനയ് ശർമ (26) എന്നിവരാണു ഹർജി നൽകിയത്.

ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ.വി. രമണ, അരുൺ മിശ്ര, ആർ.എഫ്. നരിമാൻ, ആർ. ഭാനുമതി, അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവർ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45നു ചേംബറിലാണു ഹർജി പരിഗണിക്കുക. വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് (31), പവൻ ഗുപ്ത (25) എന്നിവർ പിഴവു തിരുത്തൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 4 പ്രതികളെയും 22നു രാവിലെ 7നു തൂക്കിലേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Curative petition in nirbhaya case to be considered on 14th