രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി പാടില്ല

അഗർത്തല ∙ രാഷ്ട്രീയ റാലിയിൽ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു വിരുദ്ധമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നതു കുറ്റമല്ലെന്നും വിധിയിലുണ്ട്.

2017 ഡിസംബർ 31 ന് അന്ന് ത്രിപുരയിൽ ഭരണത്തിലിരുന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ റാലിക്കെത്തി, ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എ.എ. ഖുറേഷിയുടെ വിധി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ സ്ഥാനാർഥികളോ നടത്തുന്ന റാലികളിലോ സമ്മേളനങ്ങളിലോ സദസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിൽ പങ്കാളിയായി എന്നർഥമില്ലെന്നും അവിടത്തെ സാന്നിധ്യം അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ അംഗത്വമായി കാണാനാകില്ലെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു. ലിപികയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച കോടതി അതിൽ, ചട്ടവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാനാകില്ലെന്നും വിലയിരുത്തി.

ഹർജിക്കാരിയായ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് യുഡി ക്ലാർക്ക് ലിപിക പോളിന് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ ജസ്റ്റിസ് നിർദേശിച്ചു. വിരമിക്കുന്നതിനു 4 ദിവസം മുൻപാണ് അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

English Summary: No action against government employees for not participating in political meetings