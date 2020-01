ഇപിഎഫ്: കരാർ തൊഴിലാളികൾക്കും അർഹത: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കരാർ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇപിഎഫ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ഇപിഎഫ് നിയമപ്രകാരം തൊഴിലാളിയുടെ നിർവചനം വിശാലമാണെന്നും ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തൊഴിലാളികളാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപിഎഫ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനാവില്ലെന്ന പവൻഹാൻസ് കമ്പനിയുടെ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി.

പവൻഹാൻസിൽ തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതു നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെ ഏവിയേഷൻ കർമചാരി സംഘടന മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി നൽകി. തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായി ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിനെതിരെയാണ് പവൻഹാൻസ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതി തൊഴിലാളികൾക്കെല്ലാം സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ജഡ്ജിമാരായ ഉദയ് ഉമേഷ്, ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രണ്ടു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വന്തം പെൻഷൻ പദ്ധതിയല്ലാതെ ഇപിഎഫ് തങ്ങൾക്കു ബാധകമല്ലെന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പറയാനാവുക. ഒന്നുകിൽ പൂർണമായും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ ഇളവു നൽകാനാവൂ.

പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിയമപ്രകാരം ഒരു സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തൊഴിലാളികളാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് കരാർ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇപിഎഫിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പവൻഹാൻസിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനയ്ക്ക് കോടതിച്ചെലവായി 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും വിധിയിൽ പറഞ്ഞു.

