ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഗവർണർമാർ, വഴങ്ങാതെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ; ഒരേ വഴിയിൽ കേരളം, ബംഗാൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗവർണർമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ രാജ്യത്തു പുത്തരിയല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും കാണുന്നത് പ്രത്യേക സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുമായി നിരന്തരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി തുറന്ന പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കയാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം പലപ്പോഴും ഗവർണർ പദവി വിവാദത്തിനു വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർമാരുടെ നിയമനം അതതു സമയത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. മുമ്പ് കോൺഗ്രസും ജനതാദളും ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും കേന്ദ്രം ഭരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ നേതാക്കളെ മാത്രമാണ് ഗവർണർമാരായി നിയമിച്ചത്. രണ്ടു കമ്മിഷനുകൾ – സർക്കാരിയ കമ്മിഷനും എം.എം. പഞ്ചി കമ്മിഷനും – ശുപാർശ ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഗവർണർമാരായി നിയമിക്കരുത് എന്നാണ്. പകരം വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ച നിഷ്പക്ഷമതികളായ ഉന്നത വ്യക്തികളെ നിയമിക്കണം എന്നാണ്.

സുപ്രീംകോടതിയും ഒന്നിലേറെ തവണ ഗവർണർമാരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ ലെഫ്റ്റനൻറ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാളുമായി നിരന്തരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കേജ്‍രിവാൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത് ലഫ്. ഗവർണർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അധികാരമില്ല എന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ എന്നുമാണ്.

എസ്.ആർ. ബൊമ്മെയും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള കേസിലും ബി.പി.സിംഗളും കേന്ദ്രവുമായുള്ള കേസിലും അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കേസിലും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് ഗവർണർമാർ ആ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിപരമായല്ല, നിയമസഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് എന്നായിരുന്നു.

സമീപകാലത്ത് പുതുച്ചേരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി. നാരായണസ്വാമിയും ലഫ്റ്റനൻറ് ഗവർണർ കിരൺ ബേദിയും തമ്മിലുള്ള അധികാരത്തർക്കവും കോടതിയിൽ എത്തി. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ ഗവർണർ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനു മാത്രമാണ് ഭരണപരവും ധനവിനിയോഗവും സംബന്ധിച്ച അധികാരങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നും വിധിയിലുണ്ട്. കേന്ദ്രസർക്കാർ കിരൺ ബേദിക്കു നൽകിയ ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.

ബംഗാളിൽ നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർ കേസരി നാഥ് ത്രിപാഠിയും മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിലായിരുന്നു. എന്നാൽ 2019 ജൂലൈയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ സ്ഥാനമേറ്റതോടെ പോരാട്ടം പരസ്യമായി. നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബില്ലുകൾക്ക് ധൻകർ പലപ്പോഴും അനുമതി നൽകുന്നില്ല. ഇതുകാരണം നിയമസഭാ സമ്മേളനം തന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. അതിനിടെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഗവർണർ നിയമസഭയിൽ എത്തി. പ്രധാന ഗേറ്റ് അടഞ്ഞു കിടന്നതിനാൽ പിൻവാതിലിലൂടെയാണ് ഉള്ളിൽ കടന്നത്. ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ബംഗാളിൽ ഗവർണർ ഡിജിപി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവരെ നേരിട്ടു വിളിച്ച് ഉത്തരവുകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കയാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതിനിയമത്തിനെതിരെ മമത ബാനർജി നൽകിയ സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾ പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ പറയുന്നത്. പിണറായി വിജയനെതിരെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന അതേ ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് മമതക്കെതിരെ ജഗ്ദീപ് ധൻകറും പറയുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവർണർ ബി.എസ്.ഖോഷിയാരിയുടെ നടപടിയും വലിയ വിവാദമായി. ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും മുന്നണി സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഖോഷിയാരി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായും അജിത് പവാറിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചത്.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഗവർണറായിരുന്ന സത്യപാൽ മാലിക് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ശ്രമങ്ങളെ അവഗണിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. മേഘാലയയിൽ ഗവർണർ തഥാഗത റോയ് തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.

അരുണാചൽപ്രദേശിൽ ഗവർണർ ജെ.പി. രാജ്ഖോവ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു പോലും ആലോചിക്കാതെയാണ് നിയമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. അതും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളപ്പോൾ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധികാരം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഗവർണർക്ക് കഴിയില്ല എന്നു സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.

