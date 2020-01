സംസ്ഥാനം കൈവച്ചപ്പോൾ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് എൻഐഎ

മുംബൈ ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനരന്വേഷിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച ഭീമ-കൊറേഗാവ് ദലിത്-മറാഠ കലാപക്കേസ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ക്കു കേന്ദ്രം കൈമാറിയതിനെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വാക്പോര് രൂക്ഷം. നടപടിയെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് മുൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന ഏറ്റുമുട്ടലിനും കളമൊരുങ്ങി.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് എന്നിവർ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി കേസ് അവലോകനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

വീണ്ടുമൊരു യോഗത്തിനു ശേഷം തുടർനടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണു കേസ് അപ്രതീക്ഷിതമായി എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയുള്ള നടപടിയെ വിമർശിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് രംഗത്തെത്തി.

എൻഐഎ കോമാളികൾക്ക് മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിരോധമാണ് ഭീമ-കൊറേഗാവിലേതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട രാഹുൽ, ബിജെപിയുടെ വെറുപ്പിന്റെ അജൻഡയെ എതിർക്കുന്നവരെ അർബൻ നക്‌സലുകളെന്ന് മുദ്ര കുത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു.മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ പുനരന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മുൻ സർക്കാരിന്റെ സംശയകരമായ നടപടികൾ വെളിപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് എൻഐഎ അന്വേഷണം കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ ആരോപിച്ചു.

ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുൻ സർക്കാർ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് കലാപമെന്നു പവാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, കേന്ദ്ര തീരുമാനം ന്യായീകരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് നടപടി ഉചിതമാണെന്നും പ്രതികരിച്ചു.

∙ 1818 ജനുവരി 1ന് ഭീമ–കൊറേഗാവിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ അംഗങ്ങളായ ബ്രിട്ടിഷ് സേന മറാഠ സൈനികർക്ക് മേധാവിത്വമുള്ള പെഷവ രാജാക്കന്മാര പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികാചരണമാണ് 2018 ജനുവരി 1ന് .ഒരാളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ദലിത് –മറാഠ സംഘർഷമായി വ്യാപിച്ചത്.

തുടക്കത്തിൽ ഹിന്ദു സംഘടന നേതാക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു അന്വേഷണം. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് സംഘർഷത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് സുധ ഭരദ്വരാജ്, ഷോമ സെൻ,സുരേന്ദ്ര ഗാഡ്‌ലിൽ, മഹേഷ് റാവുത്ത്, അരുൺ ഫെരൈ, സുധീർ ധാവ്ളൈ, റോണ വിൽസൺ, വെർനൺ ഗോൺസാൽവസ്, വരവര റാവു എന്നീ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുള്ളവർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടെന്നാണു പുണെ പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നത്.

