എയർ ഇന്ത്യ വിൽപന 100 ശതമാനം; സമയപരിധി മാർച്ച് 31

ന്യൂഡൽഹി ∙ എയർ ഇന്ത്യയുടെയും ഉപ കമ്പനിയായ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെയും 100% ഓഹരിയും വിൽക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. മുൻപ് 75% ഓഹരിവിൽപനയ്ക്കുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണു വ്യവസ്ഥകൾ ഉദാരമാക്കി പുതിയ നീക്കം. മാർച്ച് 17ന് അകം താൽപര്യപത്രം നൽകണം. വിൽക്കുന്നത് ആർക്കെന്ന് മാർച്ച് 31ന് അറിയിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയും എയർ ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ അശ്വനി ലോഹാനിയും വ്യക്തമാക്കി.



വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്‌ലിങ്ങിനും കാർഗോ നീക്കത്തിനും എയർ ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസും തുല്യപങ്കാളിത്തത്തോടെ തുടങ്ങിയ ടെർമിനൽ സർവീസസ് (എഐസാറ്റ്സ്) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 50% ഓഹരിയും വിൽക്കും. തിരുവനന്തപുരം അടക്കം 5 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എഐസാറ്റ്സ് സേവനം നിലവിലുണ്ട്. മൂന്നും ഒറ്റ പാക്കേജായാണ് വിൽക്കുക. ഒന്നുമാത്രമായി വാങ്ങാനാവില്ല. പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, മൊത്തം 65,245.87 കോടി രൂപ ബാധ്യതയിൽ 23,286.5 കോടിയേ പുതിയ ഉടമസ്ഥർ തീർക്കേണ്ടതുള്ളൂ.



ജീവനക്കാർക്ക് 3% ഓഹരി

എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക് ഓപ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി 3% ഓഹരി ജീവനക്കാർക്ക് ഇളവുകളോടെ വാങ്ങാം. 98 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഓഹരിയാകും ഏകദേശം 18,000 ജീവനക്കാർക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്.

ഹർദീപ് സിങ് പുരി, വ്യോമയാന മന്ത്രി



വിൽപന നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല. വിൽപന നടന്നിരിക്കും.



English Summary: Government to sell 100 per cent stake in national carrier Air India