മണൽവിൽപന സർക്കാർ വഴി; കർശന മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മണൽ വിൽപന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ച് കേന്ദ്ര വനം– പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗരേഖ. അനധികൃത മണൽ വാരലും വിൽപനയും തടഞ്ഞ് വില നിയന്ത്രിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. മണൽ കടത്തുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, വാഹനത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഉടമകൾക്കെതിരെയും നിയമനടപടിക്കു നിർദേശമുണ്ട്.



സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന രസീത് ഉപയോഗിച്ചാണു മണൽ വാങ്ങേണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏതു സ്റ്റോക്‌യാർഡിൽനിന്നു വാങ്ങിയാലും ഒരേ വില, വിപണിയടിസ്ഥാനത്തിൽ വില എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു സംവിധാനങ്ങളാവാം. ഒരേ നിരക്കാണെങ്കിൽ വിലയും വിതരണവും ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അനധികൃത മാർഗങ്ങളിലൂടെ മണൽ വാങ്ങുന്നവർക്കു പിഴ ചുമത്തണം.



സർക്കാരിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിലേ മണൽ കൊണ്ടുപോകാവൂ. ഇവയിൽ ജിപിഎസ് ഘടിപ്പിച്ച് യാത്ര നിരീക്ഷിക്കണം. ജില്ലയിലെ സിമന്റ് വിൽപനയുടെ തോതുമായി മണൽ നീക്കം താരതമ്യം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പു പിടികൂടണം. കേരളത്തിൽ റവന്യു വകുപ്പ് 20 നദികളുടെ മാപ്പിങ്ങും മണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങും നടത്തിയതിനെ മികച്ച മാതൃകയെന്നു മാർഗരേഖ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.



കേരള നദികളിൽ നിലവിൽ ഖനനമില്ല



തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിലെ നദികളിൽ നിന്നുള്ള മണൽ ഖനനം ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രളയ സമയത്തു നദികൾ കരകവിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവയുടെ ആഴം കൂട്ടണമെന്ന നിർദേശമുണ്ട്. അതിനു സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയാൽ നദീമണൽ ഖനനം പുനരാരംഭിക്കും. അണക്കെട്ടുകളിൽനിന്നു ചെളിയും മണലും നീക്കാനുള്ള കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കരാർ എടുക്കുന്ന കമ്പനി ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായലിലും നദികളിലും ഖനനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുമതല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപിക്കുകയാണു പതിവ്.



English Summary: State governments should take sand trade: Government of India