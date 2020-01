നിർഭയക്കേസ്: ദയാഹർജി തള്ളിയതിന് എതിരായ പരാതി ഇന്ന് കേൾക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിർഭയക്കേസിലെ കുറ്റവാളി മുകേഷ് കുമാർ സിങ് (32) നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും.



ഹർജി ഇന്നലെ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റജിസ്ട്രിയെ സമീപിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹർജി ഇന്നുച്ചയ്ക്കു 12.30നു പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയുടെ ഹർജിക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരാമർശിച്ചു.



അതേസമയം, കേസിലെ ഏകസാക്ഷി, പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി കോടതി തള്ളി. വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടവരിലൊരാളായ പവൻ ഗുപ്തയുടെ പിതാവ് ഹീരാലാൽ ഗുപ്തയുടെ ഹർജിയാണു പട്യാല ഹൗസ് ജഡ്ജി കെ. കെ. ജയിൻ തള്ളിയത്. ‌സ്വകാര്യ ചാനലുകൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ സാക്ഷിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നു കാട്ടി ഹീരാലാൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി നേരത്തെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

ഈ മാസം 17 നാണു മുകേഷ് സിങ്ങിന്റെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയത്. ഈ തീരുമാനം കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നും മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടാണു മുകേഷ് കുമാർ സിങ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ മറ്റു 3 പ്രതികൾ ഇതുവരെ ദയാഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മൂവരും ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണു സൂചന.



English Summary: Supreme court will hear petition of culprit Mukesh Kumar in Nirbhaya case