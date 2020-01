24 ആഴ്ച വരെ ഗർഭച്ഛിദ്രമാകാം; ആരോഗ്യത്തിനു ദോഷകരമെങ്കിൽ സമയപരിധി ബാധകമല്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള സമയപരിധി 20 ൽ നിന്ന് 24 ആഴ്ചയായി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ഗർഭച്ഛിദ്ര നിയമത്തിൽ (1971) ഇതിനുവേണ്ട ഭേദഗതി വരുത്തും. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. 20 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗർഭം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഒരു ഡോക്ടറുടെയും 20 – 24 ആഴ്ച വരെയുള്ളതിന് 2 ഡോക്ടർമാരുടെയും വിദഗ്ധാഭിപ്രായം തേടണം. സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയാൽ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതിനു സമയപരിധി ബാധകമല്ല.

ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഇരകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ എന്നിവർക്ക് ഇതു സഹായകരമാകുമെന്നു യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

ഗർഭിണിയാണെന്നു തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 20 ആഴ്ച എന്ന സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി തേടി കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ആധുനിക മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നിയമപരവും സുരക്ഷിതവുമായ രീതിയിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന മനുഷ്യത്വപരമായ നടപടിയാണു സർക്കാരിന്റേതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

