ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സമരം നടക്കുന്ന ഷഹീൻ ബാഗിൽ തോക്കുമായെത്തി ഭീതിസൃഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ കെട്ടിട നിർമാണ കരാറുകാരനായ മുഹമ്മദ് ലുഖ്മാന് (50) എതിരെ കേസെടുത്തു. ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇയാളും മറ്റു ചിലരും സമരക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ആവശ്യം നിരസിച്ചതോടെ തോക്കു ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് കേസ്. ലുഖ്മാനെ സമരക്കാർ ചേർന്നു കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Case against man who reached shaheen bagh with gun