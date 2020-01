ഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ: ഫോട്ടോകൾ ഇനി എൽഇഡി സ്ക്രീനിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി വെടിയേറ്റു വീണ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ 13 ചിത്രങ്ങൾ ഇനി ഗാന്ധി സ്മൃതി പ്രദർശനത്തിൽ തിരിച്ചു വരില്ല. പകരം ഇവ എൽഇഡി സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫ്രഞ്ച് ഫൊട്ടോഗ്രഫർ ഹെൻറി കാർട്ടിയർ ബ്രെസ്സൻ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് നീക്കം ചെയ്തത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർദേശിച്ചതു പ്രകാരമാണു ചിത്രങ്ങൾ നീക്കിയതെന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ചെറുമകൻ തുഷാർ ഗാന്ധി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണു സംഭവം വിവാദമായത്. ഗാന്ധി സ്മൃതിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. നവംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റു മരിച്ച 1948 ജനുവരി 30ന് ബ്രെസ്സൻ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണിവ. വൈകുന്നേരം പ്രാർഥനാ സ്ഥലത്തു വച്ചാണ് ഗാന്ധിജിക്കു വെടിയേറ്റത്. ഗാന്ധിജി പ്രാർഥനയ്ക്കു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് ബ്രെസ്സൻ പടമെടുത്തിരുന്നു. ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ജനങ്ങൾ വിലപിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പകർത്തി.

ബിർള ഭവനിലാണു ഗാന്ധിജി അവസാനത്തെ 144 ദിവസം തങ്ങിയത്. 1971 ൽ ഈ കെട്ടിടം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും 1973 ൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവസം ആയിരക്കണക്കിനു സന്ദർശകരാണെത്തുന്നത്.

ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ അടിക്കുറിപ്പും വിവരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൽഇഡി സ്ക്രീനിൽ തെളിയുമ്പോൾ വിവരണമോ വിശദീകരണമോ ഒന്നുമില്ല. ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ജനക്കൂട്ടത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രവും മാറ്റിയവയിൽപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഈ സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു.

ഗാന്ധിജിയുടെ ഘാതകർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പലതും നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും തുഷാർ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാന്ധി സ്മൃതിയുടെ ഡയറക്ടർ ദീപാങ്കർ ശ്രീജ്ഞാൻ പറയുന്നതു തീരെ പഴക്കം ചെന്നതു കാരണമാണു ചിത്രങ്ങൾ നീക്കിയതെന്നതാണ്.

