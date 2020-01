ഇഡി: കൂടുതൽ സമയം തേടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, റീഹാബ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു (ഇഡി) മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ കൂടുതൽ സമയം തേടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും റീഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനും. ഭാരവാഹികൾ നേരിട്ടു ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുസംഘടനകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് 4 പേർ ഇന്നലെ ഇഡിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരായാണു കൂടുതൽ സമയം തേടിയത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അധ്യക്ഷൻ ഇ. അബൂബക്കർ ചികിത്സയിലാണെന്നും കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ 2018ലാണ് ഇഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസെടുത്തത്. റീഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന്റെ 9 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി നടപടി കടുപ്പിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇക്കാര്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

