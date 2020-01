മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനു സമയപരിധി വയ്ക്കാനാവില്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനു സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇതു നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനു ചേർന്നതല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി. ക്രിമിനൽ നടപടി നടപടി ചട്ടത്തിലെ 438–ാം വകുപ്പു പ്രകാരം, മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ കാലാവധി വിചാരണ തീരുംവരെയാണ്. അറസ്റ്റ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൽകുന്ന മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ സമയം നിജപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെ‍ഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അധികാരം നിജപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സമൂഹത്തിന്റെ താൽപര്യമായി കാണാനാവില്ല. പ്രതിയോടു കോടതി ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചെന്നു കരുതി മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാകുന്നില്ലെന്നും അതേസമയം, മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമോയെന്നതു കോടതിയുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽപ്പെടുമെന്നും അ‍ഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയുടെ പങ്കും തെളിവുകൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുമടക്കമുള്ള സാധ്യതകളും പരിഗണിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ഓരോ കേസിലും ഓരോന്നായിരിക്കാം. പ്രത്യേക നിബന്ധനകളുണ്ടാക്കി എല്ലാറ്റിനും നൽകാനാകില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, അപ്പോഴും കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള പൊലീസിന്റെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള കോടതിയുടെ അധികാരത്തെ പാർലമെന്റ് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടില്ല. ഏകപക്ഷീയവും ക്രൂരവുമായ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമോയെന്നതു നോക്കണം. ജസ്റ്റിസ് എസ്. രവീന്ദ്ര ഭട്ട് പ്രത്യേക വിധിന്യായമെഴുതിയപ്പോൾ, ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. ഷായാണ് മുഖ്യ വിധിന്യായമെഴുതിയത്. ജഡ്ജിമാരായ ഇന്ദിര ബാനർജി, വിനീത് സരൺ എന്നിവരുമടങ്ങിയതായിരുന്നു ബെഞ്ച്.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ 5 കൽപനകൾ

∙ ജാമ്യം നൽകണമോയെന്നു പരിശോധിക്കാനും വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിക്കാനും പര്യാപ്തമായ വസ്തുതകൾ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙ വിചാരണക്കാലത്തേക്കു മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിൽ വിലക്കില്ല.

∙ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവവും പരിഗണിക്കണം

∙ വിവേചനാധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജാമ്യം അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം.

∙ അന്വേഷണത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകരുത്.

English Summary: Time cannot be fixed for anticipatory bail says supreme court