പെരുമാറ്റം മോശമായാൽ ട്രെയിനിലും വിലക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്രെയിനിലും സ്റ്റേഷനിലും ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം റെയിൽവേയും ആലോചിക്കുന്നു. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ മാതൃകയിലായിരിക്കും ഇത്.

മദ്യപിച്ചോ, അല്ലാതെയോ മറ്റു യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആയിരിക്കും നടപടി. ചരക്കു വാഗണുകളടക്കം എല്ലാ കോച്ചുകളും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനം അടുത്ത വർഷത്തോടെ പൂർത്തിയാകും. കോച്ചുകൾ എവിടെയാണെന്നറിയാനാണിത്.

English Summary: Will ban in train if behavior is bad