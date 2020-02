കൊറോണ വൈറസ്: ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ 1120 പേർ കൂടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് രാജ്യത്ത് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 1120 പേരെ കൂടി ഐസലേഷൻ വാർഡുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ ആകെ 3935 പേർ. ഇവരെല്ലാം ചൈനയിലോ സമീപരാജ്യങ്ങളിലോ യാത്രാ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. 89,500 യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും പേരെ കണ്ടെത്തിയത്. ആകെ പരിശോധിച്ച 454 സാംപിളുകളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നയച്ച മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് വൈറസ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇതിനിടെ, വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിച്ചു ഡൽഹിയിലെ 2 ക്യാംപുകളിലായി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ 5 പേരെ (3 പുരുഷന്മാർ, 2 സ്ത്രീകൾ) സൈനികാശുപത്രിയിൽ നിന്നു സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രത്യേക എയ്റോബ്രിജ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ സംശയനിഴലിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാനമാർഗം എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി കൊച്ചിയലടക്കം പ്രത്യേക എയ്റോബ്രിജുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനം. കൊച്ചിയടക്കം 7 വിമാനത്താവളങ്ങളിലാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കുക. മറ്റു യാത്രക്കാർ വരുന്ന അതേ വഴിയിൽ കൊറോണ സംശയിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടു വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണിത്. ചൈന, സിംഗപ്പുർ, തായ്‌ലൻഡ്, ഹോങ്കോങ് എന്നിവിടങ്ങളി‍ൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

എയർ ഇന്ത്യ ഹോങ്കോങ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കും

എട്ടാം തീയതി മുതൽ ഹോങ്കോങ്ങിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യ. കൊറോണ ബാധിതനായ ഒരാളുടെ മരണം ഹോങ്കോങ്ങിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം.

645 സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക്

വുഹാനിൽനിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ന്യൂഡൽഹിക്കടുത്ത രണ്ടു പ്രത്യേക ക്യാംപുകളിൽ കഴിയുന്ന 645 പേരുടെയും സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. സാംപിളുകൾ എയിംസിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ പുണെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുമായി പരിശോധിക്കും.

English Summary: 1120 patients are under observation in Coronavirus case