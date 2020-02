പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ‘കള്ളം’ പരാമർശം സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു ‘കള്ളം’ എന്ന് അർഥം വരുന്ന വാക്ക് ചെയർമാൻ എം വെങ്കയ്യ നായിഡു സഭാരേഖകളിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് ‘വഴിതെറ്റിക്കൽ’ എന്ന് അർഥം വരുന്ന പദവും നീക്കം ചെയ്തു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പദം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പതിവില്ല. എന്നാൽ മുൻപ് ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയത്തിനു മറുപടി പറയവെയാണു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തോടു ക്ഷോഭിച്ചത്. 2010–ൽ നിങ്ങൾ ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. 2014 മുതൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന എൻപിആറിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ രേഖകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കള്ളം പറയുന്നത്, എന്നായിരുന്നു മോദി ചോദിച്ചത്.

ഗുലാം നബി ആസാദ് ചോദിച്ചത് മതത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിയമം നിർമിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു. ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റാനാണ്. ജനങ്ങളെ വോട്ടിനു വേണ്ടി വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമല്ല എന്നായിരുന്നു.

2018ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ അധ്യക്ഷൻ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ബി.കെ. എന്ന ഇനിഷ്യലിനെക്കുറിച്ച് മോദി പറഞ്ഞതാണ് നീക്കിയത്. 2013ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന അരുൺ ജയ്റ്റ്ലിയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളും ഇതു പോലെ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും നീക്കിയിരുന്നു.

പാർലമെൻറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പല പദങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയിൽ പല പുതിയ വാക്കുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുമുണ്ട്. പപ്പു, ബഹ്നോയി (ഭാര്യാസഹോദരൻ) ധാമദ് (മരുമകൻ) തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തവയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകനായ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ഇതു പോലെ പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പദമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2015ൽ അന്നത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ ഈ വിലക്ക് നീക്കി.

English Summary: Word used by prime minister removed from rajya sabha files