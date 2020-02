കുമ്മിങ്ങിൽ നിന്ന് അവർ മടങ്ങി, ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്

ന്യൂഡൽ‍ഹി ∙ നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടും യാത്ര നടത്താനാകാതെ, ചൈനയിലെ കുമ്മിങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 17 വിദ്യാർഥികളും നാട്ടിലേക്ക്. വിദേശ വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം ആദ്യം കയ്യൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്റെ ഇടപെടലിൽ ഇവർക്ക് അവസാന നിമിഷം തായ് എയർലൈൻസിൽ യാത്രയ്ക്ക് അവസരമൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു. പതിനൊന്നോടെ കുമ്മിങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു ബാങ്കോക്ക് വഴിയാണ് മടക്കയാത്ര തുടങ്ങിയത്.

സിംഗപ്പുർ വഴിയുള്ള ക്യൂട്ടി എയർലൈൻസിൽ 21 വിദ്യാർഥികളാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തിരുന്നത്. കൊറോണ ആശങ്ക പടർത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിമാന കമ്പനി അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഇവർ കുമ്മിങ്ങിൽ കുടുങ്ങിയത്. വിമാനത്താവള അധികൃതരും കൈമലർത്തിയതോടെ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തെ കടയിലാണ് ഇവർ അഭയം തേടിയത്. ഇതിനിടെ, 4 പേർ 900 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു സ്വന്തം നിലയിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. ഇവരും ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി.

English Summary: Indian in china on the way back home