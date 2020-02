അസമിൽ സമാധാനത്തിന്റെ പുതിയ പ്രഭാതം: പ്രധാനമന്ത്രി

കൊക്രജാർ (അസം) ∙ ബോഡോ സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ടതോടെ അസമിൽ സമാധാനത്തിന്റെ പുതിയ പ്രഭാതമായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജനപിന്തുണയാണു കരാർ യാഥാർഥ്യമാക്കിയതെന്നും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ഏവരും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും കരാർ ആഘോഷ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 27നു അസമിലെ നാഷനൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബോറോലാൻഡ് (എൻഡിഎഫ്ബി), ഓൾ ബോഡോ സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ (എബിഎസ്‌യു), യുണൈറ്റഡ് ബോഡോ പീപ്പിൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ (യുബിപിഒ) എന്നീ സംഘടനകളാണു കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. മറ്റു തീവ്രവാദ സംഘടനകളും അക്രമം നിർത്തി സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്കു വരണമെന്നും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭ പരമ്പരയ്ക്കുശേഷം ആദ്യമായി അസമിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസനക്കുതിപ്പിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 14–ാം ധനക്കമ്മിഷനിൽ വടക്കുകിഴക്കുള്ള 8 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൻജനാവലിയാണ് ആഘോഷച്ചടങ്ങിനെത്തിയത്.

English Summary: New dawn in assam peace says prime minister