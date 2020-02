സംവരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബാധ്യത അല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംവരണം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ബാധ്യതയോ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സംവരണം മൗലികാവകാശമോ അല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചു സംവരണം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷേ, പൊതു സർവീസിൽ സംവരണവിഭാഗങ്ങൾക്കു മതിയായ പ്രാതിനിധ്യമില്ലെന്നതു സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ശേഖരിക്കണം. ഭരണഘടനയുടെ 16(4), 16 (4–എ) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യമില്ലെങ്കിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്.

അതിനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റേതു മാത്രമാണ്. വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു വസ്തുതാപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആകണമെന്നു മാത്രമാണു നിർബന്ധമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. തീരുമാനം നിയമപരമായ പരിശോധനയ്ക്കു മുകളിലല്ലെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. സംവരണ തത്വം പാലിക്കാതെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ നടത്തിയ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലിലാണു സർക്കാർ ഉത്തരവു ശരിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധി. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ 2012ൽ ചില തസ്തികകളിലേക്കു പട്ടിക വിഭാഗ സംവരണം പാലിക്കാതെ നടത്തിയ നിയമനങ്ങളാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീലാണു സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്.

‘മതിയായ പ്രാതിനിധ്യമില്ലെന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും സംവരണം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശിക്കാനാവില്ല. സംവരണം ബാധ്യതയല്ല എന്നതു പോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ നിലപാട് ന്യായീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയും സർക്കാരിനില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ‌പൊതു തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിൽ സംവരണം പാലിക്കണമെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു നിർദേശിക്കാനാവില്ലെന്നതു നിലവിലുള്ള നിയമമാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ പട്ടിക വിഭാഗത്തിനു സംവരണം ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാരിനു ബാധ്യതയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ച് കർശന ഉത്തരവിറക്കാനുമാവില്ല’– ജസ്റ്റിസ് എൽ.നാഗേശ്വര റാവുവും ഹേമന്ത് ഗുപ്തയുമടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

English summary: No fundamental right to reservation; SC