ഇന്ത്യക്കാരുള്ള ജപ്പാൻ കപ്പലിൽ 66 പേർക്കു കൂടി കൊറോണ

ടോക്കിയോ ∙ ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 3500 ലേറെ പേരുമായി യോകോഹാമ കടലിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ജപ്പാൻ ആഡംബര വിനോദക്കപ്പലിലെ 66 യാത്രക്കാ‍ർക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ 130 പേർക്കാണു രോഗബാധ.

കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരനായ ബിനയ് കുമാർ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞദിവസം സഹായമഭ്യർഥിച്ചു ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ വിഡിയോ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കപ്പലിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. 160 ജീവനക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് ബിനയ് പറഞ്ഞത്. ടോക്കിയോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇക്കാര്യം ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർക്ക് നാലാം തീയതിയാണ് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കപ്പൽ കരയിലടുക്കാൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ, കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 910 ആയി ഉയർന്നു. ചൈനയിൽ മാത്രം 909. വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40,000 കടന്നു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സംഘം ചൈനയിൽ

ബെയ്ജിങ് ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന ചൈനയിലേക്കു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം. പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോ. ബ്രൂസ് എയ്‍ൽവാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ചൈനീസ് അധികൃതരെ സഹായിക്കും.

വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായാണ് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). 4 ദിവസമായി പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്ഥിരത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പകർച്ച വ്യാധി അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയോ എന്നു വ്യക്തമല്ല.

ഇതിനിടെ, ചൈനയ്ക്കു പുറത്തുള്ള വൈറസ് ബാധയുടെ കണക്കുകൾ, ‘മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം’ മാത്രമായിരിക്കാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർക്കും രോഗം ബാധിക്കുന്നുവെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ് എന്ന് അദാനം ജനീവയിൽ പറഞ്ഞു. 27 രാജ്യങ്ങളിലായി 300 ലേറെപ്പേർക്കാണു ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് ‘2019 നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് (2019nCoV)’ എന്നു പേരിട്ടിട്ടുള്ള വൈറസ് ബാധിച്ചത്.

ഇതിനിടെ, നീണ്ട പുതുവത്സര അവധിക്കു ശേഷം ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കും മറ്റു ചൈനീസ് നഗരങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവധിയാഘോഷത്തിനായി ജന്മനാട്ടിലേക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോയവരാണിവർ.

ചൈനീസ് കോൺസൽ ജനറൽ റഷ്യയിൽ വീട്ടുവിലക്കിൽ

മോസ്കോ ∙ റഷ്യയിലെ ചൈനീസ് എംബസിയിൽ ചുമതലയേൽക്കാനെത്തിയ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വീട്ടുവിലക്കിലാക്കി. ഉറൽസ് എന്ന നഗരത്തിൽ കോൺസൽ ജനറലായ സിയു ഷാവോചുന്നിനോട് രണ്ടാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Corona infection for 66 people in japanese ship carrying indians also