പൗരത്വ വിഷയം: പ്രമേയം വേണ്ടെന്ന് കിരൺ ബേദി

ചെന്നൈ ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പുതുച്ചേരി നിയമസഭയിൽ നാളെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ എതിർപ്പുമായി ലഫ്.ഗവർണർ കിരൺ ബേദി. പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നു പിന്തിരിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബേദി മുഖ്യമന്ത്രി വി.നാരായണ സാമിക്കു കത്തയച്ചു. പൗരത്വ നിയമം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കരുതെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിൽ നിന്നു സർക്കാരിനെ തടയണമെന്നു ബിജെപി എംഎൽഎമാർ ലഫ്.ഗവർണറെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു ബേദി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചത്.

English Summary: Kiran Bedi says no to resolution against CAA