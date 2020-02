പിടിവിടാതെ പരിശോധകർ; വിജയിന് ഹാജരാകാൻ വീണ്ടും നോട്ടിസ്

ചെന്നൈ ∙ ‘ബിഗിൽ’ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ തുടർ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു 3 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നടൻ വിജയിന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നോട്ടിസ്. എന്നാൽ, പുതിയ സിനിമയായ ‘മാസ്റ്ററി’ന്റെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നതിനാൽ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു താരം കത്തു നൽകി. ബിഗിലിന്റെ നിർമാതാക്കളായ എജിഎസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ കൽപാത്തി എസ്.അഘോരം, ഫൈനാൻഷ്യർ അൻപുചെഴിയൻ എന്നിവരെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും.

വിജയിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണു നോട്ടിസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 30 മണിക്കൂർ നടനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ബിഗിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിനു പ്രതിഫലമായി വിജയിനു 30 കോടി രൂപ നൽകിയെന്നു നിർമാതാക്കളും അൻപുചെഴിയനും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായാണു കൈമാറിയത്. അൻപുചെഴിയൻ വൻ തോതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പു നടത്തിയതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പണം വിജയിനു പ്രതിഫലം നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നു. സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ബിഗിൽ 300 കോടി രൂപ കലക്ഷൻ നേടിയെന്നാണു കണക്ക്.

ഇതിനിടെ, മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന നെയ്‌വേലിയിലെ ലിഗ്‌നൈറ്റ് കോർപറേഷനു (എൻഎൽസി) മുന്നിൽ ഐക്യദാർഢ്യവുമായെത്തിയ ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകർന്നു വിജയ്. എൻഎൽസി ഷൂട്ടിങ്ങിനു വിട്ടുകൊടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ബിജെപി പ്രവർത്തകർ, വിജയ് ആരാധകർ തടിച്ചു കൂടിയതോടെയാണു പിരിഞ്ഞുപോയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ, ഷൂട്ടിങ് സ്ഥലത്തെ ബസിനു മുകളിൽ കയറി വിജയ് ആരാധകർക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുത്തു. ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ആരാധകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത വിജയ് പതിവു തെറ്റിച്ചതോടെ അവർ ആവേശത്തിലായി.

അതിനിടെ, ആദായ നികുതി ക്രമക്കേടിൽ രജനീകാന്തിന് ഇളവു നൽകിയവരാണ് വിജയിനെ വേട്ടയാടുന്നതെന്ന് ലോക്സഭയിൽ ഡിഎംകെ എംപി ദയാനിധി മാരൻ ആരോപിച്ചു. സിനിമകളിലെ കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ബിജെപി വിജയിനോട് പകപോക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

