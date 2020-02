ഷഹീൻ ബാഗിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ഷഹീൻ ബാഗിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവർ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സമരക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ഹർജിയിൽ, കേന്ദ്രവും ഡൽഹി സർക്കാരും പൊലീസും വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. വിഷയം വീണ്ടും 17നു പരിഗണിക്കും.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ഡിസംബർ 15 മുതൽ ഷഹീൻ ബാഗിൽ നടക്കുന്ന സമരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നെന്നും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി നേതാവ് നന്ദ് കിഷോർ ഗാർഗ്, അഭിഭാഷകനായ അമിത് സാഹ്‍നി എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

സമരക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് നൽകണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 50 ദിവസം ക്ഷമിച്ചില്ലേ, കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കാനായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. കൗൾ, ജസ്റ്റിസ് കെ. എം. ജോസഫ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചിന്റെ മറുപടി.

English Summary: Do not cause traffic block at shaheen bagh says supreme court