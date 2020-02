പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്: ഓൺലൈനല്ലാതെ അപേക്ഷിക്കാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ലഭിക്കാൻ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ലെന്നു തൊഴിൽമന്ത്രി സന്തോഷ് ഗാങ്‍വാർ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിയെ അറിയിച്ചു. പരാതികളും മറ്റും സാധാരണപോലെ സമർപ്പിക്കാം. കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഓൺലൈൻ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പിഎഫ് പെൻഷൻ തുക കമ്യൂട്ട് ചെയ്തവർക്കു പൂർണ പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ഇതുവരെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Not mandatory to apply for provident fund related services through online