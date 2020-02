ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇപിഎഫ്, ഇഎസ്ഐ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ അതിവേഗ നടപടികളെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു മന്ത്രി സന്തോഷ് ഗാങ്‍വാർ ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചു.

2019 ൽ ഇപിഎഫ് പരാതിപരിഹാര സംവിധാനത്തിൽ 9,02,203 കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 8,38,579 കേസുകൾ തീർപ്പാക്കി. തൊഴിൽ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുപരാതി സെല്ലിൽ 47,567 പരാതികളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചത്. അതിൽ 46,283 പരാതികൾക്കു പരിഹാരമായി.

English Summary: Quick action to solve complaint regarding epf and esi