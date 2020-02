സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ ഷെൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു

മുംബൈ ∙ അഹമ്മദ്നഗർ ജില്ലയിലെ കർജുനെ ഖാരെ സൈനിക ആയുധപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഷെൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. ടാങ്കുകളിൽ നിന്നു വെടിവയ്ക്കുന്നതു പരിശീലിക്കുന്ന മൈതാനത്ത് ആക്രി പെറുക്കാനായി അനധികൃതമായി കയറിയ ഭിവ സാധു ഗായ്ക്‌വാഡ് (56) എന്നയാളാണു മരിച്ചത്.

പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെല്ലാണു പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. അപകട മരണത്തിനു പൊലീസ് കേസെടുത്തു. 30,000 ഏക്കർ വ്യാപ്തിയുണ്ട് കർജുനെ ഖാരെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്. മൂന്നര വർഷത്തിനിടെ സമാന രീതിയിൽ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന നാലാമത്തെ അപകടമാണിതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: One killed in artillery shell explosion at Army range in Maharashtra