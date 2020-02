ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന് ടെന്നിസ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് യുകെ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകി.

കാർത്തിക്കെതിരെ സിബിഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും പണം തട്ടിപ്പിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി തേടേണ്ടി വന്നത്. നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി ഈ മാസം 28 വരെയാണ് യാത്രാനുമതി.

English Summary: Supreme Court allows Karti Chidambaram for attending a tennis tournament in abroad