നിർഭയ കേസ് പ്രതി അപ്പീലുമായി വീണ്ടും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദയാഹർജി തള്ളിയ നടപടിക്കെതിരെ വീണ്ടും അപ്പീലുമായി നിർഭയ കേസ് പ്രതി വിനയ് ശർമ. ഇക്കുറി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനാണു പരാതി നൽകിയത്. ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണു തന്റെ ദയാഹർജിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടിയതെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ഹർജി തള്ളാൻ ശുപാർശ നൽകുകയായിരുന്നെന്നും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാരണമാണു തന്റെ ഹർജി കൃത്യമായി പരിഗണിക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തള്ളിയതെന്നും വിനയ് ആരോപിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതിക്കു നൽകിയ ദയാഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കും അയച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ദയാഹർജി തള്ളി രാഷ്ട്രപതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇതിനെതിരെ വിനയ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹർജി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടു വിനയ്, പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി ഇന്നു പരിഗണിക്കും.

