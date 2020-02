അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും: ട്രസ്റ്റ്

ഗ്വാളിയർ ∙ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം 6 മാസത്തിനകം ആരംഭിക്കുമെന്നു ശ്രീ രാം ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് നൃത്യ ഗോപാൽ ദാസ് പറഞ്ഞു. ട്രസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ തീയതി തീരുമാനിക്കും. ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ടാകും ക്ഷേത്രം പണിതുയർത്തുകയെന്നു അദ്ദേഹം പറ‍‍ഞ്ഞു.

അതേസമയം, ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനു 3 പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് വിഎച്ച്പി തയാറാക്കിയ സമുച്ചയ മാതൃകയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാമെന്നു ട്രസ്റ്റ് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉയരം 125 അടി എന്നതു 160 അടി ആയേക്കും. മൂന്നാമതു ഒരു നില കൂടി പണിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വിഎച്ച്പിക്കു താൽപര്യമില്ല.

പാർലമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ 5 നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനു 15 അംഗ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 7 അംഗങ്ങളും 5 നാമനിർദേശ അംഗങ്ങളും 3 ട്രസ്റ്റിമാരും അടങ്ങിയതാണ് ട്രസ്റ്റ്. അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം നവംബറിൽ സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കനുസൃതമായാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത്.

അതേസമയം, രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളോടു നിർദേശിച്ചതായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചംബദ് റായി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ സൗഹാർദ അന്തരീക്ഷം നശിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രസി‍ഡന്റ് നൃത്യ ഗോപാൽ ദാസും 3 അംഗങ്ങളും ഡൽഹിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ മോദിയെ സന്ദർശിച്ചു അയോധ്യയിലെ ഭൂമിപൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. ചടങ്ങ് എന്നാണെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

