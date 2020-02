വുഹാൻ യാത്ര: ഇന്ത്യൻ വിമാനത്തിന് അനുമതി വൈകിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് ചൈന

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയിലെ വുഹാനിലേക്കു മരുന്നുകളും വൈദ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി പോകാനിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിമാനത്തിന് അനുമതി വൈകിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൈന. മടക്കയാത്രയിൽ ഇന്ത്യക്കാരെയും അയൽനാട്ടുകാരെയും കൊണ്ടുവരാൻ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണു വിമാനം.

ചൈനയിൽനിന്നു അനുമതി കിട്ടാത്തതിനാലാണ് യാത്ര വൈകുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെന്നു ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഗെങ് ഷുവാങ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയ കാര്യം അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.

കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

∙ ഇറാനിൽ 2 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ആകെ മരണം 4.

∙ ഇറാൻ യാത്രകൾക്കു കുവൈത്ത് തുറമുഖ അതോറിറ്റി വിലക്ക്.

∙ ലബനനിൽ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് സ്ഥിരീകരണം.

∙ ജപ്പാനിലെ യോകോഹാമയിൽ തടഞ്ഞുവച്ച ആഡംബരക്കപ്പലിലെ 200 കാനഡക്കാരെ വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ചു.

∙ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കു 2900 കോടി ഡോളർ (2.09 ലക്ഷം കോടി രൂപ) വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നു വിലയിരുത്തൽ. ഈ വർഷം ആഗോള വിമാന യാത്ര 4.7 % കുറയുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടൽ. 2008 – 09 ലെ മാന്ദ്യകാലത്തിനു ശേഷം ഇത്തരം വീഴ്ച ആദ്യം.

∙ കോവിഡിനെതിരായ ആദ്യ വാക്സിൻ ഏപ്രിലോടെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി തയാറാകുമെന്ന് ചൈന.

English Summary: Did not delay permission for indian flight