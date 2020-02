ട്രംപിന്റെ വീരവാദം വീണ്ടും; സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു കോടി പേർ

വാഷിങ്ടൻ / ന്യൂഡൽഹി ∙ അഹമ്മദാബാദിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു കോടി പേർ എത്തുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉറപ്പുനൽകിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. കൊളറാഡോയിൽ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു യോഗത്തിലാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അവകാശവാദം.

അടുത്തയാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ട്രംപും ഭാര്യ മെലനിയയും 24 ന് അഹമ്മദാബാദിൽ 22 കിലോമീറ്റർ റോഡ്ഷോയിൽ മോദിയോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ ട്രംപിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം പേരെയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. അഹമ്മദാബാദിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 80 ലക്ഷത്തോളം മാത്രം.

രണ്ടാം തവണയാണു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 70 ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു വാദം. മോദി തന്നോടു ഇക്കാര്യം പറ‍ഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെയും നിലപാട്.

36 മണിക്കൂർ മാത്രം നീളുന്ന ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനു എത്തുന്ന ട്രംപ് 24നും 25 നും അഹമ്മദാബാദ്, ആഗ്ര, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. 24 നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായ സർദാർ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മോദിയും ട്രംപും ‘നമസ്തേ ട്രംപ്’ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതിനുശേഷം ആഗ്രയിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിനു മുൻപായി ഒരു മണിക്കൂർ താജ്മഹലിൽ ചെലവഴിക്കും. തുടർന്നു ഡൽഹിക്കു തിരിക്കും.

25 നു ട്രംപിനും സംഘത്തിനും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഔദ്യോഗിക വരവേൽപ്പ് നൽകും. മകൾ ഇവാൻകയും മരുമകൻ ജെറാഡും മറ്റു ഉന്നത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ട്രംപിനെ അനുഗമിക്കും.

English Summary: Donald Trump claims one crore people to welocome him at ahmedabad