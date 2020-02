ടോക്കിയോ ∙ ജപ്പാനിലെ യോകോഹാമയിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആഡംബരക്കപ്പലിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച 8 ഇന്ത്യക്കാരുടെ നില മെച്ചപ്പെടുന്നു. കപ്പലിലെ വൈറസ് ബാധിക്കാത്ത യാത്രക്കാരെയെല്ലാം പുറത്തിറക്കി. 138 ഇന്ത്യക്കാരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി.

English Summary: Indians in japan ship getting better