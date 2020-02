യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ക്ഷണമില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനു ക്ഷണമില്ല. 24 നു ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ട്രംപുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തങ്ങൾക്കു ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, രാഷ്ട്രപതി നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിൽ രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പങ്കെടുത്തേക്കും. യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിനു ചർച്ചയ്ക്കു അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ബറാക് ഒബാമ എത്തിയപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സംഘം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം ദേശീയ താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവംബറിൽ യുഎസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയായി ഗുജറാത്തിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തെ ട്രംപ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നു പാർട്ടി വക്താവ് ആനന്ദ് ശർമ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യാക്കാർക്കുള്ള വീസ, വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ എന്നിവയ്ക്കു സർക്കാർ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങളെ രാജ്യം ഗൗരവത്തോടെ കാണണം – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

