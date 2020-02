പൗരത്വ നിയമം: ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടശേഷം ഉദ്ധവ്

മുംബൈ ∙ പൗരത്വ നിയമം, ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഡൽഹിയിൽ സന്ദർശിച്ചശേഷം മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേന അധ്യക്ഷനുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ.

ബിജെപിയുമായി സഖ്യം പിരിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി ചേർന്ന് മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഉദ്ധവ് മുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷം മോദിയുമായി നടത്തിയ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്.

പൗരത്വ നിയമം, പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ, ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റർ എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ ആരെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

