യുപിയിൽ നിന്ന് ക്രിമിനൽ സംഘം?; വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളും നിരീക്ഷണത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലെ അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ 2 കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇവരുടെ കൂട്ടാളികളും നിരീക്ഷണത്തിലെന്നു വിവരം. അക്രമങ്ങളിൽ കുറ്റവാളികളായ നാസിർ, എതിരാളിയായ ഇർഫാൻ എന്നിവരുടെ സംഘ‌ത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം പേരുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. സി‌സിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയതെന്നാണു സൂചന.

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം ജാഫറാബാദ്, മൗജ്പുർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. 4 ദിവസമായി ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ കലാപകാരികൾ 500 റൗണ്ടിനു മുക‌ളിൽ വെടി‌യുതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

അക്രമികൾക്കു വലിയ തോതിൽ തോക്കും വെടിയുണ്ടയുമെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശോധനകളിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാൻ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും പഴയവ ഉപേക്ഷിച്ചുമാണു സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ദ്രുതകർമ സേന, സശസ്ത്ര സീമാബൽ, സിആർപിഎഫ് എന്നിവരെയാണു ഡൽഹി പൊല‌ീസിനു പുറമേ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേനയെ ഇറക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കേന്ദ്രം നിരസിച്ചു. ഇതേസമയം, ഡൽഹി പൊലീസിൽ അഴിച്ചുപണി തുടരുകയാണ്. ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ ക‌മ്മിഷണറായി എസ്.എൻ. ശ്രീവാസ്തവയെ കഴി‌ഞ്ഞ ദിവ‌സം നിയമിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ 5 ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർമാരെയും സ്ഥലംമാറ്റി.

അമേരിക്കൻ പൗരൻമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ വിട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡൽഹിയിലെ അക്രമപരമ്പരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ എംബസി പൗരൻമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. പ്രകടനവും മറ്റും നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുതെന്നും പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളേതെന്ന് പത്രങ്ങൾ വായിച്ച് മുൻധാരണയുണ്ടാക്കണമെന്നും എംബസി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Criminal gang from UP in Delhi