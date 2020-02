യുഎൻ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യ: കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടേത്, ഇന്നും എന്നും

ജനീവ ∙ ജമ്മു കശ്മീർ അവിഭാജ്യഘടകമാണെന്നും എക്കാലവും അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശസമിതി യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യ. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ അഭ്യർഥനയ്ക്കു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി വികാസ് സ്വരൂപ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ആഗോള ഭീകരതയുടെ ഉറവിടമാണ്. ഭീകരതയും അക്രമവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവർ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിചിത്രമാണ്. ദശാബ്ദങ്ങളായി ശ്രമിച്ചിട്ടും കശ്മീരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പാക്കിസ്ഥാനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

