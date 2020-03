എൻപിആർ: ആശങ്ക തീർക്കണമെന്ന് പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ), സെൻസസ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്ക കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്ററികാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശം. അല്ലെങ്കിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സെൻസസ് അവതാളത്തിലാകുമെന്നു കോൺഗ്രസ് എംപി ആനന്ദ് ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എൻആർസി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ സെൻസസിന്റെ കൂടെ ശേഖരിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരളം, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ദേശീയതലത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സെൻസസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ എന്നും കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Union Government Should Address Concerns on NPR, Says Parliamentary Committee