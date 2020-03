ഡൽഹി കലാപത്തിൽ വേദനയറിയിച്ച് ഖമനയിയുടെ ട്വീറ്റ്

‍ടെഹ്റാൻ ∙ ഈയിടെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വർഗീയ കലാപത്തിൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള മുസ്‍ലിംകളുടെ ഹൃദയം തേങ്ങുകയാണെന്നും ഇതിനു കാരണക്കാരായ ‘തീവ്രവാദി ഹിന്ദുക്കൾക്കും അവരുടെ പാർട്ടിക്കു’മെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയി.

വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവദ് സരീഫ് കലാപത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിന് ഇറാന്റെ അംബാസഡറെ ഇന്ത്യ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് 2 ദിവസത്തിനുശേഷമാണ് ഖമനയിയുടെ ട്വീറ്റ്. മുസ്‍ലിംകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് മുസ്‍ലിം ലോകത്ത് ഇന്ത്യ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡൽഹിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഇംഗ്ലിഷ്, ഉറുദു, പേർഷ്യൻ, അറബിക് ഭാഷകളിലുള്ള ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Ayatollah Khamenei asks India to 'confront extremist Hindus and their partie