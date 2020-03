അവിശ്വാസം 16നു തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ബിജെപി

ഭോപാൽ ∙ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ കമൽനാഥ് സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ബിജെപി നീക്കം. 22 എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചതോടെ മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമായെന്നും ഈ മാസം 16ന് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ബിജെപി ചീഫ് വിപ്പ് നരോത്തം മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി സ്പീക്കറെയും ഗവർണറെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമീപിക്കും. സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ഒരു ദിവസം പോലും വൈകരുതെന്ന വാശിയോടെയാണു ബിജെപി ക്യാംപിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്.

15 മാസം മാത്രം പ്രായമുളള സർക്കാരിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അംഗബലം ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ബെംഗളൂരുവിൽ റിസോർട്ടിൽ കഴിയുന്ന 22 വിമത എംഎൽഎമാരുമായി ഏതുവിധേനയും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു പാർട്ടി. ഇവരോട് ഇന്ന് നേരിട്ടു ഹാജരായി രാജിക്കത്ത് കൈമാറാൻ സ്പീക്കർ എൻ.പി. പ്രജാപതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്തപക്ഷം രാജി അംഗീകരിക്കാതെ, സർക്കാരിനു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നൽകുകയാണു കോൺഗ്രസ് അംഗമായ പ്രജാപതിയുടെ തന്ത്രം. എംഎൽഎമാർ നേരിട്ടു ഹാജരാകണമെന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‍വിജയ് സിങ്ങും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ, സഭയിൽ ഇവർക്കു കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് നൽകും. അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ചു ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്നാൽ, കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം അയോഗ്യരാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എംഎൽഎമാർക്കു കോൺഗ്രസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാരിനെ മറിച്ചിട്ട് എംഎൽഎ, മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തണോ എന്ന ചോദ്യമെറിഞ്ഞാണു വിമതരുടെ മനസ്സു മാറ്റാൻ കമൽനാഥ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 22 ൽ 6 പേർ മന്ത്രിമാരാണ്. ഇവരിൽ ഒരാളെ മന്ത്രിയാക്കി, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിലും ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ പദവികൾ നൽകാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണു ബിജെപി. അതിൽ അതൃപ്തിയുള്ള പത്തോളം എംഎൽഎമാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഇതിനു പുറമേ, ബിജെപി എംഎൽഎമാരായ നാരായൺ ത്രിപാഠി, ശരദ് കൗൾ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കമൽനാഥിനെ കണ്ടതും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശ്: അംഗബലം ഇങ്ങനെ

രാജി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, 22 എംഎൽഎമാരുടെ കുറവിൽ സഭയിലെ അംഗബലം 206 ആകും (നിലവിലുള്ള അംഗബലം 228). കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട മാന്ത്രിക സംഖ്യ 104 ആകും. തങ്ങളുടെ 92 എംഎൽഎമാർക്കു പുറമേ 4 സ്വതന്ത്രർ, ബിഎസ്പി (2), എസ്പി (1) എന്നിവരടക്കം 99 പേരുടെ പിന്തുണയാണു കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 5 പേരെ ബിജെപിയിൽ നിന്നു മറുകണ്ടം ചാടിക്കുക എന്ന ഏക മാർഗമാണു കോൺഗ്രസിനു മുന്നിലുണ്ടാവുക.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു. ദിഗ്‌വിജയ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ, കമൽനാഥ് മാത്രം ഒളിവിലാണ്. സ്വന്തം വസതിയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. ഒളിയുദ്ധത്തിൽ കമൽനാഥിനുള്ള മിടുക്കിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചു കാത്തിരിക്കുകയാണു കോൺഗ്രസ്.

English Summary: BJP to bring non confidence motion against madhya pradesh government