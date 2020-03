യുപി സർക്കാരിനോടു കോടതി: ‘ബാനർ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഏതു നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ?’

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വനിയമ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ അക്രമം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ബാനറുകൾ ഉടൻ നീക്കംചെയ്യണമെന്ന അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ യുപി സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി 3 അംഗ ബെഞ്ചിനു വിട്ടു. ഹർജി വലിയ ബെഞ്ച് അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിച്ചേക്കും.

അക്രമങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ 57 പേരാണെന്നു തെളിവെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും അക്രമികൾക്ക് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള മൗലികാവകാശം ചോദിക്കാനാവില്ലെന്നും യുപി സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

അക്രമങ്ങൾ അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ആരോപണവിധേയരെ എന്നേയ്ക്കും കളങ്കിതരെന്നു മുദ്രകുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. ഏതു നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ബാനറുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്? ആരോപണവിധേയർക്കു പിഴയൊടുക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നും ഈ നടപടിയെത്തന്നെ അവർ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ നടപടിയെന്ന് ആരോപണവിധേയരിലൊരാളായ മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ്.ആർ. ദാരാപുരിക്കുവേണ്ടി അഭിഷേക് സിങ്‌വി വാദിച്ചു. കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ മറ്റു ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ ചെ‌‍യ്യുന്നവരുടെയോ പോലും ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും സിങ്‌വി വിശദീകരിച്ചു.

ബാനറുകൾ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ആവർത്തിക്കരുതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗോവിന്ദ് മാഥൂർ, ജസ്റ്റിസ് രമേശ് സിൻഹ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞ 9ന് വിധിച്ചു.

