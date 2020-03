ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയും (ഡിഎ) പെൻഷൻകാരുടെ ആശ്വാസ ബത്തയും (ഡിആർ) 4% വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 1 മുതലാണു പ്രാബല്യം. നിലവിൽ ഈ ബത്തകൾ 17 % ആണ്. ഇനി 21%. ഡിഎയും ഡിആറും മൂലം സർക്കാരിനുള്ള പ്രതിവർഷ ചെലവ് 12,510 കോടി രൂപയാണ്. മൊത്തം 48.34 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും 65.26 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കുമാണ് ആനുകൂല്യമെന്ന് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Four percent DA and DR increased for central government employees