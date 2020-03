‘മഹാരാജാവ് ഇനി ഞങ്ങൾക്കു സ്വന്തം...’; രാജകീയം, ബിജെപി പ്രവേശം

‘മഹാരാജാവ് ഇനി ഞങ്ങൾക്കു സ്വന്തം...’ ജനം തൊണ്ടകീറി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അകമ്പടിയേകിയ സന്ധ്യയിൽ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കു ബിജെപി സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്ത് രാജകീയ വരവേൽപ്. മുൻകാല നേതാക്കളുടെ പ്രതിമകൾക്കരികിൽ മാധവറാവു സിന്ധ്യയുടെ ചിത്രവും ചേർത്തുവച്ച ബിജെപി, സിന്ധ്യയെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.

അച്ഛന്റെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ റോസാപ്പൂക്കളർപ്പിച്ചു പ്രാർഥിച്ച ശേഷം ബിജെപി നേതാക്കളുടെ കരംപിടിച്ച് അദ്ദേഹം പാർട്ടി ഓഫിസിലേക്കു കയറി.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, കേന്ദ്ര മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, പ്രമുഖ നേതാവ് നരോത്തം മിശ്ര തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ചു സിന്ധ്യ നിന്ന നിമിഷം ജനം അലറി – ‘ചമ്പൽ, ഗ്വാളിയർ മേഖലകളിൽ ഇനി ഞങ്ങളെ തൊടാൻ ആരുണ്ട് !’ മേഖലകളിൽ സിന്ധ്യയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനം സൂചിപ്പിച്ചുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനുള്ള താക്കീതെന്ന് നേതാക്കൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനം സാക്ഷിയായത് മധ്യപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ സമവാക്യങ്ങളുടെ ഉദയത്തിന്.

സ്വദേശമായ ഗ്വാളിയറിൽ നിന്നു വിമാനമാർഗം വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ ഭോപാലിൽ ഇറങ്ങിയ സിന്ധ്യ അവിടെ നിന്ന് റോഡ് ഷോ ആയി ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തെത്തി.

ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ, രാജമാതാ വിജയരാജെ സിന്ധ്യ, കുശഭാവു ഠാക്കറെ എന്നിവരുടെ പ്രതിമകളിൽ പൂമാലയിട്ട ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അച്ഛന്റെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ചത്. അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ ഇന്നിങ്സിനു ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയായ മകൻ തുടക്കമിട്ടു. മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപിക്കാർക്ക് ഇനി ജ്യോതിരാദിത്യ മാത്രമല്ല, മാധവറാവുവും സ്വന്തം!

അതേസമയം, അധികം ദൂരയല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അരിശം മാറാതെ ഇരുന്നു; സിന്ധ്യ കാട്ടിയ നന്ദികേടിനെക്കുറിച്ചു വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു. സിന്ധ്യയ്ക്കു സ്വാഗതമരുളി നഗരത്തിലുടനീളം ബിജെപി നിരത്തിയ പോസ്റ്ററുകൾക്കു മേൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചു.

